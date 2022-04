Lancement du kit de prévention contre les violences, le harcèlement sexuel et le sexisme dans l'audiovisuel

Publié le Vendredi 8 avril 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Il était temps

Oui, je sais, parler du harcèlement sexuel, relancer le #metoo et j'en passe, on commence à en avoir un peu "ras-le-bol". Mais ce "on" devrait quand même se dire que si ça revient aussi souvent sur le tapis, c'est qu'il y a encore de grosses défaillances à ce niveau-là. Que si ça revbient aussi souvent sur le tapis, c'est qu'il y a encore des gens qui en souffrent, qui voient leurs vies profondemment bouleversées, quand elles ne sont pas tout bonnement en miettes. Si ça revient si souvent sur le tapis, c'est qu'il est nécessaire d'en parler, encore et encore, parce qu'il y a encore trop de victimes. Et même s'il n'y en avait qu'une seule, ce serait déjà trop.Le Comité Central d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CCHSCT) audiovisuel, le CCHSCT cinéma et le Collectif 50/50 viennent de publier le kit de prévention contre les violences, le harcèlement sexuel et le sexisme (VHSS).Alors oui, ce "kit" est destiné aux entreprises de l'audiovisuel et du cinéma. Et à leurs employés (et non pas ées parce que ça peut concerner tout le monde). Mais y jeter un coup d'oeil et le relayer dans les autres secteurs n'est pas inutile. On y apprend beaucoup de choses. Et certains se remettront peut-être en question.Ce kit permettra de faire le bilan, de déceler, de prévenir les violences, le harcèlement sexuel et le sexisme, mais aussi de savoir comment réagir quand on est victime ou témoin, comment accompagner les victimes...Tout simplement indispensable, donc.Le kit est à télécharger sur les sites des organismes, comme ici ou là