- Ember Knights : un rappel pour l'accès anticipé ?

Publié le Vendredi 8 avril 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Comment ça on rabâche ? C'est un joli jeu en plus !

Hack'n Slash tout en pixel art, très mignon ou on contrôle les Ember Knights, ces p'tits chevaliers à la tête qui brule et qui se battent contre de méchants sorciers, monstres et autres pégus pour rétablir l'ordre, en solo ou en co-op (comme ça on partage un peu).

On rappelle la sortie en Access anticipé, ce serait dommage de louper un jeu sympa comme ça.

Rendez-vous le 20 Avril 2022 sur Steam pour vous procurer tout ça pour 14,99€ (et puis défourailler du renégat c'est marrant quand même).