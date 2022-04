- Faerie Afterlight : onirisme et vie secrète des fées

Publié le Vendredi 8 avril 2022 à 11:50:00 par Marine Le Pivain

L'aventure de Clochette et Gish

Faerie Afterlight est un métroidvania dans l'âme où vous contrôlez Kimo et Wispy – une créature esseulée des profondeurs et une jeune fée – qui doivent traverser le monde onirique et mélancolique de Lumina et rassembler les fragments de lumière afin de sauver le monde des ténèbres qui le guette.

Vous explorerez des ruines d'un monde dans ce jeu de plateforme en vue de côté et ferez face à des ennemis effrayants ou viendrez à la rencontre d'endroit plus chaleureux (agréable surprise s'il en est)

Comme tout bon metroidvania qui se respecte, le jeu encourage les allez et venue répétés et l'exploration alors que vous évoluez dans un monde très gracieux et coloré, riche en éléments et qui promet un très beau voyage.

A retrouver sur PC cet été.