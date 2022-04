- MADiSON : une sortie pour cet été

Publié le Lundi 11 avril 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

Non non ce n'est pas un cours de danse

Bloodious Games et Perp Games nous présentent MADiSON, un jeu d'horreur à la première personne. Axé psychologie enquête, vous vous réveillez à moitié amnésique sur les derniers évènements où tout indique que votre sœur et votre mère ont été massacrées alors que vous avez les mains couvertes de sang…

Découvrez en plus sur ce qu'il s'est passé mais plus important survivez car un fantôme semble être assez dévoué pour vous pousser à accomplir certaines choses taboues.





Le jeu sort sur console PS4, next gen et PC le 24 juin 2022 et sur Switch 1 mois plus tard. Une édition "Possédée" arrive aussi et il faudra ajouter 1,99€ en plus du jeu pour pouvoir donner un meilleur look à votre inséparable amie : la caméra.