- Silver Axe - The Honest Elf sur Steam dès aujourd'hui

Publié le Lundi 11 avril 2022 à 11:55:00 par Marine Le Pivain

Je croyais que c'était les chausettes pour les elfes libres ?

C'est un plateformer 2d qu'on retrouve dans une ambiance assez classique mais non sans charme avec Silver Axe – The Honest Elf.

Vous jouez en tant qu'elfe libre dans une grande et majestueuse forêt qui remplit des petites quêtes pour aider les locaux où les aventureux qui vous viendront en aide en retour. Tendez des embuscades à vos ennemis, si vous vous êtes fait des potes vous pourrez même prendre leurs infos et leur aide pour vous rendre la tâche plus simple, c'est t'y pas belle l'entraide ?

Le jeu sort en early access sur Steam aujourd'hui pour 11,59€ avec un premier chapitre pour vous mettre le jeu en bouche grâce à la publication de Milk Botte Studio.