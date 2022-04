(TEST) Mad Catz Ego Arcade Stick (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Publié le Lundi 11 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Conseillé sur PC et Nintendo Switch uniquement

Au milieu de toutes ces innombrables sorties de jeux, dont certains sont plus consternants qu'excitants, le plaisir de la nouveauté et de l'originalité se fait rare. Oh, il y a encore des jeux qui nous font frémir. Ne jouons pas les balourds blasés. Nous savons encore nous enthousiasmer pour un nouveau titre, un nouvel opus et même pour une énième suite de série.Mais après plus de 40 ans passés devant un écran ou un moniteur, on a parfois l'impression d'avoir tout joué, tout vu, tout essayé, et la nostalgie de nos découvertes d'enfance se font rares.Alors quand on a l'occasion de se replonger dans les vieux jeux d'arcade des années 80 et 90, grâce au test d'un stick arcade, on prend un pied monstrueux.