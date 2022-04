Oxide Room 104 : une version physique sur les consoles

Publié le Mardi 12 avril 2022 à 09:50:00 par Marine Le Pivain

"Version physique". "Body horror"… Ahah ?

Inspiré des mécaniques d'escape room, Oxide Room 104 est un jeu solo d'horreur. On se réveille dans une baignoire à l'intérieur d'un motel à la merci d'un docteur un peu trop à l'aise avec la nudité et les scalpels, pourchassés par une créature pas particulièrement amicale en plus de ça.

Le jeu propose plusieurs fins, mais encore faut-il tomber sur la bonne…

Le jeu sort donc en édition physique sur PS4, PS5 et Switch cet été, de quoi vous faire regretter votre corps de rêve pour la plage (si tant est qu'on puisse sortir cet été) et y'a même un trailer