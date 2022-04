Godfall : Ultimate Edition est sorti

Publié le Mardi 12 avril 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

A quoi ça sert que Macros se décarcasse ?

Godfall est un jeu d'action-RPG jouable seul ou en coop à 3, dans lequel vous incarnez un chevalier qui s'en va défier Macros, le Dieu fou, responsable de la chute du Monde.Le jeu vient de sortir en Ultimate Edition sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Les versions PC sont disponibles sur Steam et sur l'Epic Game Store.Cette édition ultime regroupe le jeu de base, mais aussi les mises à jour Primal, Lightbringer, et Exalted, l'extension Fire & Darkness, ainsi que les bonus exclusifs de la précommande et de l'édition Ascended. Elle est vendue 39,99 €.