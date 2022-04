Wartstride Challenges : un fps explosif en early access

Publié le Mardi 12 avril 2022 à 11:55:00 par Marine Le Pivain

Avec des flingues la fête est plus folle (comment ça, ça rime pas ?)

C'est du die and retry, mais à notre plus grand plaisir, parce que Warstride Challenges est là pour le challenge (c'est bien ceux qui suivent).

Des flingues, du dynamisme, des épreuves explosives et des défis sanglants, et le tout dans un classement, ce qui plaira aux joueurs contents d'afficher leurs skills et leurs records.

Alors rendez-vous pour l'early access le 19 avril 2022 pour savoir qui a la plus grosse.