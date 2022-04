Publié le Mardi 12 avril 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'Impivaratu

Kirby et le monde oublié (Nintendo Switch) Légendes Pokémon: Arceus (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Gran Turismo 7 (PS5) Horizon Forbidden West (PS5)

Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West Tiny Tina's Wonderlands Next Level Edition

Tiny Tina's Wonderlands Next Level Edition Forza Horizon 5 Elden Ring

Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West Elden Ring

FIFA 22 WWE 2K22 GTA V

Kirby et le monde oublié Légendes Pokémon: Arceus Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo + 1 carte Amiibo Andro Dunos II Luigi's Mansion 2

Syberia The World Before Deluxe Edition Elden Ring - Launch Edition Farming Simulator 22

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 13ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente L'Impivaratu. Il s'agit d'un fromage au lait cru et entier de brebis, parfumé au poivre de Penja et fumé au feu de bois. Il vient tout droit de Corse.Pour cette semaine, on fera court : rien ne bouge, si ce n'est la réapparition d'Horizon Forbidden West. Pour le reste, c'est identique à la semaine dernière...Voici lepour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022 :SurSurSurSurSurSurSur