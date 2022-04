Meteora, une bêta fermée arrive à toute allure depuis l'espace

Publié le Mardi 12 avril 2022 à 11:10:00 par Marine Le Pivain

Gros cailloux

Meteora lance sa bêta fermée à partir du 20 Avril sur Steam.

Jeu en style arcade-action, vous contrôlez une météorite lancée à toute allure dans l'espace et vous devrez poursuivre, éviter ou détruire d'autres météorites, bien sûr, tout en survivant vous-même

Dans un style à moitié réaliste et fantaisiste, Meteora s'inspire beaucoup d'images rêvées de l'Univers mais aussi des films, série et documentaire sur le sujet, alternant avec dynamisme et calme.