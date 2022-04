Eiyuden Chronicle: Rising : sortie d'un rpg prometteur

Publié le Mercredi 13 avril 2022 à 09:40:00 par Marine Le Pivain

Un préquel en 2D

RPG en défilement horizontal en 2,5D, Eiyuden Chronicle: Rising sert de préquel à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Après un tremblement de terre ravageur mais rendant un accès possible des anciennes ruines sous la ville de New Nevaeh, la région est assaillie d'aventuriers et marchands en tous genres. Parmi eux nos trois protagonistes CJ, le chasseur de trésors, Garoo (le chanteur, non pas du tout) le mercenaire avide de pouvoir trouver un artefact puissant et magique ainsi que Isha, la mairesse suppléante qui veut reconstruire New Nevaeh.

Gérer sa ville en même temps que suivre l'histoire et découvrir les mystères sous la ville, voilà ce que nous propose ce RPG qui sera disponible sur les Playstations 4 et 5, la Xbox One et Series ainsi que sur Switch et PC, de quoi faire une sortie de masse et ramener beaucoup de monde dans l'aventure.



A savoir que le temps passé sur Eiyuden Chronicle: Rising sera récompensé pour les joueurs qui attendront de jouer la suite dans Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes courant 2023… de quoi patienter pour cette nouvelle saga prometteuse !