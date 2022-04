- Astral Ascent : Early access dispo dès maintenant

Publié le Mercredi 13 avril 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Les combattants du zodiaque... Français





Explorer un monde tout en pixel art, dynamique et fantastique, en emmenant un ami en coop ou en serrant des dents et des poings en solo pour affronter de puissants ennemis zodiacaux.









Le jeu sort en early access avec un total de 2 personnages jouables pour le moment, bientôt 5, avec la promesse du studio indé Hibernian riche en mise à jour, dlc et ajouts pour ce jeu dans les mois à venir.







Encore plus de personnages, de compétences et un fourmillement d'idées pour cette rogue lite prometteur dont on vous conseille de suivre l'évolution. Pour le moment l'early access est disponible sur Steam pour 21,99€.