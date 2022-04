- Un talent en or massif, nouvel extrait

Publié le Mercredi 13 avril 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A voir !

Un nouvel extrait du film Un talent en or massif est sorti. On vous le partage avec plaisir, parce qu'on est déjà allé voir le film en avant-première (critique à suivre prochainement) et que c'est vraiment fendard. Avec un grand Nicolas Cage.Le film est signé Tom Gormican avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish et Neil Patrick Harris. Nicolas Cage y joue, avec autodérision, son propre rôle. Celui d'un acteur endetté qui n'a pas d'autre solution que de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui est aussi son plus grand fan, histoire de renflouer les caisses.Mais la CIA s'en mêle et demande à l'acteur d'enquêter sur son hôte... la situation va devenir rapidement invivable pour l'acteur...Le film sort le 20 avril.