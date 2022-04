Hell is Us, un nouveau jeu d'action-aventure ambitieux

Publié le Mercredi 13 avril 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Prometteur ?

Nacon, l'éditeur et Rogue Factor, le studio de développement, a dévoilé Hell is Us. Hell is Us est un nouveau jeu d’action-aventure à la 3ème personne dans un monde semi-ouvert dans lequel vous allez jouer un personnage parti à la recherche de ses origines dans un pays en proie à la guerre civile.Ajoutez l'apparition de créatures surnaturelles, apparition qui porte le nom de "'Calamité", des armes blanches spécialement forgées pour tuer ces monstres et le jeu se veut un maximum "libre". Il fera la part belle à l'exploration, au lieu de baliser la carte avec des points d'infos et de quêtes.C'est Jonathan Jacques-Belletête, qui a déjà travaillé sur Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided et plus récemment sur Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui est à la tête du projet.Sortie prévue en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.