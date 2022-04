La brasserie de Marine

Publié le Mercredi 13 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

On fait un point ?

Hey

Comment ça c'était fermé hier ? Oui. Peut-être. Y'aura personne pour le prouver. Enfin peut-être 10 ou 15… (Cédric, pas taper s'il te plait)

Y'a eu pas mal de jolies choses aujourd'hui, des jeux indé, du pixel art, du Rambo B.I.O.T.A au cassage de bouche en règle avec Astral Ascent (on dit "coucou Boell" pour les artworks), on a eu des news de série aussi, après j'ai pas vu Stranger Things, faut dire que garder mon attention plus de 30 min sur quelque chose c'est parfois très simple et parfois bah je reset mon cerveau en boucle et je brasse alors que c'est pas le moment. Non promis je bois pas pendant mes heures !

Mais du coup, qu'est ce qui m'a pris autant de temps hier me direz-vous ? (Ou vous ne me direz pas mais laissez-moi vous dire quand même). Y'a des trucs qui arrivent Jeudi et ça va être bien, et ça m'a pris du temps pour écrire et mettre à plat les pensées erratiques de mon cerveau malade. A vrai dire, y'a un indice sur le dessin du jour, mais je préfère laisser les choses se faire tranquillement.





Je veux dire, merde, c'est DANS les paroles de la chanson thématique de la saga (en romaji "Faiâ Emburemu, tegowai shimyurêshon" => "Fire Emblem, tough simulation"), et ça me met très TRES bien que les chanteurs chantent le littéral livre des règles du jeu, non mais sérieux,

Et ouiii je sais ils ont fait des version latin et anglaise avec la sortie de FE Three Houses et FE Heroes (sur mobile) MAIS ça n'emp^che pas la brasse (en plus les chanteurs d'opéra se donne à fond dans la On a eu le retour (attendu) de Fire Emblem, teaser depuis un moment le musou, mais honnêtement je m'attendais pas forcément à un musou quand les premiers trailers sont sorti. J'ai mon cœur qui balance entre apprécier ou non ce genre de jeu, parce qu'en vrai, c'est très rigolo de tabasser des gens avec ses personnages préférer mais en même temps, beaucoup de grosses licences japonaises ont eut le droit au "remplissage musou" alors je me demande… après c'est sûr que ça change des Fire Emblem de base donc la marque de fabrique EST le tactical rpg.Je veux dire, merde, c'est DANS les paroles de la chanson thématique de la saga (en romaji "Faiâ Emburemu, tegowai shimyurêshon" => "Fire Emblem, tough simulation"), et ça me met très TRES bien que les chanteurs chantent le littéral livre des règles du jeu, non mais sérieux, ils disent littéralement "comment jouer à Fire Emblem" ça me termine Et ouiii je sais ils ont fait des version latin et anglaise avec la sortie de FE Three Houses et FE Heroes (sur mobile) MAIS ça n'emp^che pas la brasse (en plus les chanteurs d'opéra se donne à fond dans la promo japonaise



Du coup j'ai aussi fait un petit Claude - von Riegan - CEO AGAINST RACISME FTW - parce que Team Golden Deer, je veux rien savoir.