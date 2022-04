Game of Thrones: The Board Game - Un DLC pour cette Digital Edition

Publié le Jeudi 14 avril 2022 à 10:40:00 par Marine Le Pivain

Board of Thrones ?

A Feast for Crows sera le nom du prochain DLC pour Game of Thrones The Board Game, dispo aujourd'hui sur PC et mobile à des prix différents (2,99 € sur Google Play, 4,49 € sur l'App Store et enfin 4,99 € sur Steam).

Un scénario radicalement diffèrent jouable jusqu'à 4 joueurs ainsi qu'une nouvelle faction vous est proposée dans ce DLC très complet, jusqu'aux objectifs de missions inédits.

Vous suivez l'histoire de la Maison Arryn qui, après la mort de Ned Stark trouve une opportunité pour réclamer justice mais aussi vengeance contre les imposteurs qui cherchent à gouverner Westeros.