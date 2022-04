Paper Cut Mansion : horreur, roguelite et décors en papier

Publié le Jeudi 14 avril 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Pierre, feuille, ciseaux

Paper Cut Mansion est un jeu signé Thunderful et Space Lizard Studio. Le jeu sortira cette année, sans plus de précision, sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series.Paper Cut Mansion se présente comme un roguelite en 3D isométrique. Vous y jouez le rôle de Toby, un policier qui va enquêter dans un étrange manoir... un endroit bizarre, avec des gens bizarres qui n'hésiteront pas à vous donner des quêtes... bizarres. Comme c'est bizarre, non ?Le jeu offre un décor singulier, avec une Direction Artistique marquée, comme si tout n'était fait que de papier découpé.A suivre de près.