Car Detailling Simulator : aujourd'hui sur Steam

Publié le Jeudi 14 avril 2022 à 10:30:00 par Marine Le Pivain

Lancement de la playlist _musik-tunning-fire_hotWheelz.mp3_

Fan de ménage et de voitures bonjour. Car Detailling Simulator ouvre les portes de son garage afin que vous puissiez remettre à neuf (et plus si affinités) des vieilles bagnoles, ou des tacos qui ont eu la vie dure.

Le jeu ne vient pas tout seul, mais avec un petit DLC, pour que vous ne rendiez pas votre matos trop vite.