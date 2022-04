Paris Games Week Restart : le retour en 2022

Publié le Jeudi 14 avril 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Un édition spéciale pour le retour de la PGW





Après 3 ans d'absence, nous allons enfin retrouver la Paris Games Week dans nos murs parisiens.

Sous le signe des retrouvailles faut le dire, ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu de gros rassemblement vidéoludique et c'est chose faite.

La PGW "Restart" nous donne rendez-vous du 2 au 6 Novembre 2022, alors ça donne un peu de temps pour se préparer

Ce qu'il faut retenir pour le moment :

Date : Du 2 au 6 Novembre 2022

Où : Paris Expo Porte de Versailles

Site : https://parisgamesweek.com/fr/

Billetterie : Ouverture le 15 JUIN 2022







On espère avoir plus d'info sur le planning et sur la billetterie avant le début de l'ouverture des réservations,alors à vos agendas !