La brasserie de Marine

Publié le Jeudi 14 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Bière en terrasse, trivia et autres brasses

Salut salut, Journée plutôt tranquille, je me suis fait la réflexion ce matin d'ailleurs mais si j'ai pas vu Game of Thrones, j'ai pu reconnaitre un acteur dans le téléfilm de l'univers des Disques Mondes "Going Postal", on y voit le fameux patricien d'Ankh-Morpork, Havelock Vetinari (Vétérini en français je crois bien) qui est joué par Charles Dance, alias Tywin Lannister.J'ai trouvé ça marrant quand j'ai vu "Going Postal" alors que je ne connaissais que la figure dans Game of Throne. En tout cas, le monsieur à un genre d'aura d'importance et de "tyran" dans ces personnages alors qu'en vrai il a l'air particulièrement sympathique... Comme quoi...(Ah ouais on y vois Terry Pratchett qui y fait un caméo aussi dans "Going Postal"...)Dans les trivias du jour nous allons nommé Cédric (encore) qui aime bien montrer au monde qu'il est un richissime collectionneur et qu'en plus de ça il se découvre des hobbies chaque jour. Aujourd'hui c'est l'élevage de souris. La petite dernière, celle dont il a parlé dans le test de ce matin, lui à donner la folle envie de la faire se reproduire avec ses autres outils de travail... J'en dis pas plus, mais je crois qu'il a l'air convaincu qu'elles sont vivantes, manqueraient plus qu'elles prennent possession de son bureau ...