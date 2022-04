(TEST) Roccat Kone XP, une souris qui dépote

Publié le Jeudi 14 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une arme ultime pour le gaming

J'ai décidé de faire se reproduire mes souris gaming. A force de tests, de nombreux échantillons végètent dans mes placards. J'ai décidé de toutes les sortir et de les mélanger, dans l'espoir qu'elles fassent des petits et proposent de nouveaux modèles.Alors je sais ce que vous allez me dire : ce sont des objets, ils ne peuvent pas se reproduire.Mais j'y crois quand même. La preuve, la Roccat Pro et la Roccat Aimo ont fait un bébé. Et nous l'avons testé. Il s'agit de la Roccat Kone XP.Alors ? On a moins de certitudes, là, hein ?