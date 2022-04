South Of The Circle : une nouvelle aventure narrative poignante

Publié le Vendredi 15 avril 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Peter au Pôle

Jeu narratif, South of the Circle s'apprête à sortir sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.Doté d'une Direction Artistique forte, et plutôt séduisante, le jeu veut proposer une histoire poignante, dictée par vos choix. Entre choix de carrière et choix de l'amour, vous allez suivre l'histoire de Peter et Clara, deux jeunes étudiants de Cambridge. Alors que nous sommes en pleine guerre froide, l'avion de Peter s'écrase dans l'Antarctique. Tandis qu'il lutte pour trouver de l'aide, il se remémore son passé et les événements qui l'ont mené à cette situation...Franchement ? On va le tester, celui-là.