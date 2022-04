- Cat Café Manager, sortie café instantané

Publié le Vendredi 15 avril 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Ça y'est, les chats gouvernent le monde des bubble tea et des CATpuccinos

Cat Café Manager sort aujourd'hui sur PC et Switch grâce à Roost Games et Freedom Games (c'est marrant parce qu'on n'est jamais libre de l'emprise féline mais je divague).

Cat Café donc, nous invite à gérer un petit café à chat dans des graphismes colorés et rondouillards, très cozy bien dans l'ambiance de ce genre d'endroit. Gérez le personnel, les clients, le décor et recueillez ces petites boules de poils qui ne demandent qu'à être adoptées et caliner. Quoi vous êtes allergiques ? Bah justement, c'est bien pratique des jeux comme ça du coup !