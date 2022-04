- Ravenous Devils : simula''tueur'' culinaire du 19ème

Publié le Vendredi 15 avril 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti

En cherchant ce qui ferait le succès de leur pub, Hildred et Perceval se rendent à l'évidence : la meilleure bouffe qui soit. Mais pour la meilleure nourriture, il faut les meilleures personnes pour remplir ces conditions…

Incarnez Perceval et Hildred dans cette petite cuisine des horreurs cannibale qui remplirait de joie Hannibal Lecter dans ce Point and Clic dynamique et gore.

Le jeu sera dispo sur Steam dans la liste des souhaits (et on vous le souhaite) et sur d'autres console à des dates ultérieures, mais pour le moment, pourquoi ne pas regarder la bande-annonce avant un petit film de cuisine…