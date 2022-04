La brasserie de Marine

Publié le Vendredi 15 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Si c'est pas la salmonelle, c'est les allergies au pollen qui auront raison de vous…

Bon, on est revenu sur l'histoire de Kinder entre nous, ça nous faisait bien rire. On s'est vanné sur le fait d'aimer fourrer des lapins avec des œufs et des rognons d'agneau (enfin personne ne juge Théo, il a bien le droit de regarder ce qu'il veut) mais si le délire avait l'air d'être partagé avec tout le monde. Mais moi j'ai pas envie de dessiner des trucs gores en boucle, et comme c'est le truc des œufs ce week-end bah, on va essayer de pas se bouffer une salmonelle de derrière les fagots et on va dessiner des chats du Cat Café et une cloche des œufs (c'est moi ça) … Et au pire, on boit de l'alcool ça désinfecte.

Et du coup, je vous ai menti malgré moi, je pensais que la review sur Vanishing sortirait jeudi, de ce fait je me suis fait bâcher gratuitement par Cédric qui ne me croit toujours pas capable de boire autre chose que du jus de fruit, alors qu'en vrai vin blanc + sirop de violette bah c'est super bon… (mais je préfère la bière en vrai).

Bah quoi, le vin c'est juste du jus de raisin avec un peu d'alcool, vous avez jamais fait semblant de "boire du vin" étant gosse ? Avec du jus de raisin ? Non ? Personne ? Et faire semblant de fumer la clope avec des mikados ou des cigarettes en chocolat ? C'est dans le thème en plus : cancer en chocolat ou salmonelle en chocolat ? C'était rigolo les cigarettes en chocolat pourtant… (comment ça j'ai eu une enfance douteuse ?)

D'ailleurs en revenant sur la news du Cat Café Manager, ça me fait penser qu'une cousine est déjà allée dans un bar similaire, mais pas avec des chats : avec des grosses chouettes. Je sais pas trop comment ça doit sentir en vrai et si c'est bien des dosettes de sucre qu'ils donnent ou si les petits gâteaux sont bien blancs de ganache et pas d'autre chose, MAIS mais, en vrai c'est plutôt stylée une chouette.