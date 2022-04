- Steelrising : premiÃ¨re vidÃ©o de gameplay

Publié le Mardi 19 avril 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

1789, le retour

Le nouveau jeu signé Nacon et Spiders, qui s'intitule Steelrising, s'est offert une première vidéo de gameplay. Le jeu est prévu pour le 8 septembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.Ce jeu d'action-aventure à l'ambiance Steampunk nous envoie au 18ème siècle dans un Paris uchronique où Louis XVI réprime la population avec une armée d’automates. Hommes, femmes et enfants sont massacrés. Vous y incarnez Aegis, automate le plus abouti de Eugène Vaucanson, ingénieur au service de Louis XVI. Et qui va se mettre au service de la population pour lutter contre l'oppresseur.Un Dark Souls-Like en approche ?