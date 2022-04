- Overprime : bÃ©ta fermÃ©e dans quelques jours

Publié le Mardi 19 avril 2022 à 09:45:00 par Marine Le Pivain

Un plan d'action c'est toujours bien

TPS et MOBA gratuit, Overprime arrive en bêta fermé le 28 avril prochain sur Steam MAIS vous pouvez déjà télécharger le client du jeu histoire de ganer un peu du temps et suivre les infos de développement.

En parlant de ça, on vient d'avoir une vidéo à ce propos qui nous révèle ce qui a été prévu pour l'ouverture de ce bêta fermée : un ré habillage de l'UI en passant par un tuto remanier et plus adaptée, le jeu promet d'être surveillé de prés par ses développeurs pour satisfaire un maximum de gens.