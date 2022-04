- Liberated: Enhanced Edition Sortie imminente

Publié le Mardi 19 avril 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

ça a du bon l'anti conformisme

Alors alorsOn rappel que pour se "libéreeeerrr, délivreeerrr" c'est dès demain sur Xbox One, Series et Playstation 4 !Liberated c'est un jeu qui prend place dans un futur proche et dans une société aux allures de film noir et quelque peu futuriste. Et surtout, dans une ambiance totalitaire : Le pouvoir corporatif, la désinformation d'état, la surveillance gouvernementale et l'absence de vie privée sont au cœur du système.Alors prennez votre meilleur batte et rendez vous mercredi 20 Avril 2022 (on remet le trailer c'est toujours sympa les videos).