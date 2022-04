- TESO : High Isle, une présentation en bonne et due forme

Publié le Mardi 19 avril 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Avec un peu de chance, on aura du far Bréton...

On a eu notre petit débriefe fait par ZeniMax Online Studio et Bug'thesda* il y a quelques jours sur ce qui nous attend dans la prochaine extension de The Elder Scrolls Online : "High Isle – Paradis et Purgatoire"

Cette fois-ci, le chapitre est orienté sur les intrigues politiques inhérentes à TESO : l'Ile Haute, point de rencontre pour les pourparlers de paix entre les 3 étendards, risque d'être mise à feu et à sang par les mauvaises intentions d'un groupuscule chaotique.

Vous pouvez déjà précommander le nouveau chapitre dans la boutique d'Elder Scrolls Online pour pouvoir y jouer le 6 juin sur PC/MAC/Stadia et le 21 juin si vous préférez le confort de la manette Xbox et Playstation



ET POUR CEUX QUI VEULENT : la rediffusion du stream de présentation sur twitch , dépéchez vous, on sait pas combien de temps ça va rester.