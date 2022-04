Un talent en or massif, la critique du film

Publié le Mardi 19 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le meilleur de Nicolas Cage

Quand on a grandit avec des films tels que Birdy, Leaving Las Vegas, les Ailes de l'enfer, Rock, Volte-face, Snake Eyes et j'en passe, on ne peut qu'avoir une certaine tendresse pour Nicolas Cage. Et ce même si ses derniers films sont, pour la plupart, de sombres bouses sorties directement en vidéo, tournées uniquement pour payer les factures.Alors voir Nicolas Cage revenir sur le devant de la scène dans un tout nouveau film, qui sort cette fois-ci bel et bien au cinéma, on ne peut que s'en réjouir.Surtout que, oui, c'est un bon film. Un très bon film, même.