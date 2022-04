Casino en ligne : Top 5 des meilleurs de 2022

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 09:29:59 par Exterieur

Vous désirez jouer à vos jeux préférés sur les casinos en ligne mais ne savez par quelle plateforme commencer? Nous avons dressé une liste des 5 meilleurs casinos sur lesquels miser en 2022.La nouvelle année a démarré il y a peu et vous vous demandez quels sont les meilleurs casinos français sur lesquels vous pourrez jouer à vos jeux préférés. Face à la multitude de casinos en ligne présents sur le marché, le choix n’est forcément pas aisé. Nous avons regardé de près les offres des différents casinos en ligne et avons ressorti le top 5 de ces casinos qui font forte sensation.Le marché actuel regorge de nombreux sites de casinos en ligne parmi lesquels figurent des casinos « crédibles » mais aussi ceux qui ont juste pour objectif d’arnaquer les joueurs . Selon certaines estimations, d’ici 2028, ce marché devrait générer environ 158 milliards de dollars. Une somme assez élevée qui témoigne de l’importance du casino en ligne sur le marché. Afin de distinguer les sites crédibles de ceux qui ne le sont pas, il est important de tenir compte de certains critères :Il s'agit là d'un facteur non négligeable pour la sélection de votre casino en ligne. Pour connaître le degré de fiabilité du casino avec lequel vous vous engagez, la réglementation juridique des jeux en ligne compte pour beaucoup. La confidentialité ainsi que l'assurance que toutes transactions financières suivent un moyen de chiffrement bien sécurisé ne sont pas à négliger.Un autre élément qui permet de se sentir en sécurité sur un casino en ligne est la licence d'exploitation. Toutes les plateformes de jeux en ligne crédibles détiennent une licence provenant d’organismes ayant en charge la réglementation du secteur.Les jeux proposés dans la ludothèque des casinos en ligne doivent être non seulement testés mais aussi approuvés par des organismes d'audit fiables.La variété des jeux disponibles montre le sérieux et le professionnalisme de la plateforme sur laquelle vous êtes. En général, sur les sites crédibles vous retrouverez les jeux rependus tels que : le baccara, le Poker, la machine à sous, le black jack, la roulette et bien d'autres jeux intemporels.L'assistance clientèle est aussi l'un des critères déterminants pour juger de la fiabilité et de la respectabilité d'un casino en ligne. La qualité de l'accueil, la courtoisie de l'opérateur de service et sa compétence sont autant de preuves de professionnalisme et d'expertise.Le service clientèle est incontournable afin d’assister les joueurs face aux difficultés rencontrés ou aux informations relatives aux modalités de retrait, aux bonus …Le taux de redistribution permet aux joueurs de savoir approximativement quelle est la part du casino en ligne et quelle est la sienne. Par exemple, lorsqu’un casino affiche un TDR de 75%, cela veut dire que pour 100 euros, les joueurs gagnent 75 euros. De façon générale, le taux de redistribution des meilleurs casinos oscille entre 95 et 98%. Il faut surtout se méfier des casinos qui affichent des taux de redistribution au-delà des 100%.Voici le top 5 des meilleurs casinos en ligne en 2022 qui répondent aux critères cités ci-dessus.Cresus casino est en tête de liste desen 2022. Avec près de 1300 jeux variés et un service client rapide et toujours disponible, il offre 300 € en bonus d'arrivé. Cresus casino est accrédité par la commission de Curaçao et affilié à colosseum Affiliation gaming.Efficace et sécurisé, Cresus casino assure la confidentialité des données de tous les joueurs et une garantie anti-Spam.Il est considéré comme l'un desen 2022. Fiable et sécurisé, ce casino en ligne vous offre une expérience unique de jeu grâce à sa ludothèque riche de près de 2000 jeux.Il propose des solutions électroniques pour effectuer rapidement et efficacement toutes les opérations de retrait et de dépôt.Tortuga casino se retrouve parmi les meilleurs casinos virtuels en 2022 par plusieurs critères. Son bonus de bienvenue est son tout premier atout. En effet, vous bénéficiez d’un bonus de 110% sur les dépôts allant jusqu’à 110 euros et de 400 euros pour les dépôts de 300 euros et plus. Son délai de retrait est dans les normes puisqu’il est évalué à 72 heures. Le montant minimal à retirer varie entre 30 et 50 euros.Ce casino mérite sa place dans le top 5 des meilleurs casinos en ligne français étant donné qu’il est sécurisé et fiable mais propose également des retraits dans un délai de 48 heures aux joueurs. Quant au bonus de bienvenue, il est très alléchant et surtout il dispose de plus de 1300 jeux. Le montant minimum des retraits est de 100 euros.Nom bien connu des joueurs de casino en ligne, VegasPlus Casino impressionne avec la célérité dans les délais de paiement qui est de 24 heures. Plus de 100 jeux sont disponibles sur le site VegasPlus Casino qui ne manque pas de générosité à travers des bonus alléchants.