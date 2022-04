World of Warcraft : le retour du Roi Liche en Classic

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 09:50:00 par Marine Le Pivain

Blizzard : en entrée, repas froid

Ça y est on va bientôt pouvoir se les geler de nouveau à Norfendre. C'est le retour de Wrath of the Lich King pour World of Warcraft Classic, disponible vers la fin de cette année pour revivre l'un des chapitres pilier de WoW.

Cette ré-édition (parce que ça fait loin 2008 quand même) sortira gratuitement pour les possesseurs d'un abonnement actif sinon il faudra penser à débourser un peu pour pouvoir accéder au contenu, mais c'est un bon moyen de briser la glace avec ce jeu vous pensez pas ?

On aura même le droit au retour de la classe Chevalier de la mort et à un nouveau métier "Calligraphie", idéal pour envoyer des faire-part de cassage de bouche à Arthas.

(Le trailer en vf c'es par ici)