Arcadegeddon sort en version finale

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'été sera chaud

Dans Arcadegeddon, Gilly, propriétaire d'une salle d'arcade locale, tente de sauver son entreprise d'une méga-corporation tentaculaire. Il décide alors de prendre tous les meilleurs jeux d'arcade et les connecte entre eux pour en faire un super jeu. Malheureusement, la méga-corporation, Fun Fun Co. pirate le jeu et y injecte un virus. Vous n'avez plus le choix, vous allez devoir sauver le jeu et la dernière salle d'arcade de la ville, vous-même, accompagné de vos amis.Ce jeu de tir multijoueur en constante évolution vous permet de jouer en solo ou avec trois amis au maximum pour explorer de multiples biomes, aux gameplay et buts différents. Sorti en accès anticipé sur l'Epic Games Store et PS5, Arcadegeddon sortira en version finale en juillet prochain.Il sera disponible alors sur PC, PS5, mais aussi PS4, Xbox One et Xbos Series.