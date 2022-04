Bloodhound, un trailer démoniaque pour la démo

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

Prêt pour aller défourailler du démon démoniaque en indépendant ?

Bloodhound fera ses premiers pas sur PC et console entre 2022 pour pc/Xbox et 2023 pour les playsations. En attendant, la démo est jouable sur PC.

On retient que le jeu et ses dév n'en reste pas là et ouvre un kickstarter pour continuer d'améliorer le jeu et trouver des ressources pour leur petit studio, alors passez les voire !