Catie in MeowmeowLand débarque sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Complètement barré

Jeu avec des putain de chats inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, Catie in MeowmeowLand est un point-and-click qui est annoncé sur Nintendo Switch pour le 28 avril. Il est déjà sorti le mois dernier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC.Vous allez incarner une gamine fan de chats, Catie, et traverser Meowmeowland et résoudre des énigmes et des puzzles, dans un jeu qui se veut, avant tout, humoristique et décalé.Avec des personnages étranges. Des trains en forme de chat, des arcs-en-ciel en forme de chat, des falaises qui crachent des chats...De quoi rappeler aux plus jeunes que, attention, la drogue, c'est mal.