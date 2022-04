Ember Knights est sorti en accès anticipé

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Ils vont mettre le feu (au moins à leur tête)

On vous en a déjà parlé plein de fois pour l'annoncer, alors maintenant qu'il est dispo, il n'y a pas de raison qu'on n'écrive pas une news de plus dessus : Ember Knights est disponible en accès anticipé le 20 avril 2022 sur PC ( Steam ).Il s'agit d'un jeu se déroulant dans un univers en pixel-art rétro 16-bits. Un hack'n slash avec des éléments de roguelite, jouable en solo ou en coop jusqu'à 4. Vous y incarnez les légendaires chevaliers, les Ember Knights, toujours prompts à aller latter du revenant, du sorcier, du monstre, pour rétablir l'ordre et la sérénité dans le monde.Plus d’une dizaine de compétences différentes, d’armes et reliques permettent des centaines de combinations différentes pour personnaliser les personnages.Allez, nouvelle vidéo pour le lancement :