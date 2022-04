Souldead : un FPS inspiré de Doom et Quake

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a pire comme références

Développé par le studio polonais Heathen Software, Souldead est un FPS qui s'inspire des classiques tels que Doom et Quake, mais aussi Heretic, Hexen, Blood, Serious Sam... Le jeu veut proposer une action frénétique et débridée en termes de rythme de combat.Niveau scénar, ma fois, c'est l'histoire d'un héros, torturé et enterré vivant il y a quelques 200 ans, ramené à la vie par un nécromancien dans le but de faire face à une invasion de démons dans un monde Fantasy. Armes et magie seront à votre disposition...Le jeu sortira à la fin de l'année, sur PC, puis l'année prochaine sur consoles.