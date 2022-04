Loot River s'offre une date de sortie

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Be Loot ?

Rogue-like façon dungeon crawler avec des combats en temps réel de l'intensité de Dark Souls et avec des puzzles à la Tetris, Loot River vient de dévoiler sa date de sortie. Et elle est imminente, puisque le jeu débarque dès le 3 mai prochain. Il est prévu sur PC, Xbox One et Xbox Series. Le jeu sera accessible via le Xbox Game Pass.Vous allez y parcourir des donjons générés aléatoirement, buter du monstre, récupérer des trésors, dont de l'équipement, gagner de l'expérience, augmenter de niveau... le tout en pixel art.Une nouvelle vidéo du jeu a été publiée.