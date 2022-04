Postal 4 est sorti

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Aucun regert

Postal 4 : No Regerts (pas de faute) est désormais disponible en version finale, après avoir passé plusieurs mois en accès anticipé, sur PC, via Steam et Gog.com.On vous le rappelle, le jeu, signé Running With Scissors est un FPS old-school, assez basique et linéaire, mais complètement délirant. L'occasion de se frotter avec des bouseux cannibales, des chercheurs d'or sanguinaires, des cultistes du papier-toilette et des flics. Parfaitement. Et du tuer des chats avec un lance-chat-roquette.La bande-annonce donne le ton :