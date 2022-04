Meteora : combat spatial à pleine vitesse

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de cailloux

Développé par le studio indépendant Big Boot Games, Meteora est un jeu d'action-arcade qui se déroule dans l'espace. Des combats à pleine vitesse, qui ne sont pas sans rappeler After Burner, mais au milieu de planètes et étoiles.Il vous faudra des réflexes et du talent pour éviter vos ennemis et les anéantir: et on ne parle pas de vaisseaux aliens ou autre menace intelligente. Non, on parle de météorites. Ce sont elles qui vous allez devoir détruire, tout en surfant sur leurs vagues...Des tas d'options, armes, équipements seront à récupérer et débloquer au fil du jeu.Sortie prévue dans le courant de l'année.