Alien Fireteam Elite : Saison 3 ''Lancer'', c'est maintenant

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

C'est eux qu'on va entendre crier maintenant héhé…

3ème saison d'Alien Fireteam Elite qui vient gratuitement mettre à jour vos jeux sur PS4, Xbox One, Series et PC (et très très bientôt sur PS5 promis).

Comme son nom l'indique, on va pouvoir piquer le cul des grosses bestioles avec le Lancier, nouvelle classe qui est là pour faire première ligne et transperçant les Xenomorphes et les rageux.

La mise à jour de saison fait aussi apparaitre l'option de préréglage, les raccourcis qu'il nous manquait pour configurer efficacement les Marines.

D'ailleurs les possesseurs de la Deluxe Edition du jeu recevront aussi le "Pack UACM Frontline", le 3ème dlc payant du pass "Endeavor", ce qui est très sympa de la part du studio.