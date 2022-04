Call of Duty: Vanguard et Warzone font venir un gros poisson dans un pack

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 11:20:00 par Marine Le Pivain

Snoop doggy Dogg débarque sur Call of Duty Vanguard et Warzone, dans un gros pack plein de merveille. Des armes qui s'intègreront parfaitement dans votre attirail.

Après un succès bien mérité, Snoop Dogg ajoute une nouvelle pierre à son édifice : devenir opérateur de Call of Duty et on a tous plein de détails sur le personnage et sa vie ici