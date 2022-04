MythForce : un FPS inspiré des dessins-animés des années 80

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Par le pouvoir du crâne ancestral !

Signé Beamdog, Mythforce est un FPS fantasy qui s'inspire des dessins-animés des années 80. Au menu, des donjons à parcourir dans ce jeu de type Rogulite, des ennemis par dizaines, des trésors à trouver, des équipements à récupérer, des personnages à améliorer et même la possibilité de jouer à 4 en coop en ligne.Vous pourrez incarner Rico, un rogue, Maggie, une mage, Victoria, la chevaleresse ou encore Hawkins, le chasseur. A eux 4, ils sont la Mythforce ! Il vont se liguer pour combattre le puissant et terrible vampire Deadalus.Le jeu vient de sortir en accès anticipé sur l'Epic Games Store. Et visuellement, ça a du charme.