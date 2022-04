Disgaea 6 Complete : l'arrivée des Vtubers en DLC

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 11:50:00 par Marine Le Pivain

Hololive mais Holo''adapt'' aussi

Nouveau trailer pour Disgaea 6 Complete et cette fois le jeu à l'air de se consacrer aux Vtubers.

Prêtant leur voix et leur personnage à l'exercice de l'adaptation en jeu, on retrouve 4 figures d'Hololive sur Disgaea, dans un style qui leur est propre tout en se fondant dans l'esprit de l'univers.

Tous ces personnages sont disponibles en DLC dans la version Nintendo Switch du jeu et le seront dans la version Complete de Disgaea 6.





Avec ça, l'annonce d'une Edition collector est de mise, incluant un CD de bande-son, un mini manga "Tales of Super Réincarnation" et le jeu bien sûr. Cette édition sera disponible sur PS4 et 5 le 28 juin 2022 !