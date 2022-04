Way of the Hunter : un nouveau jeu de chasse annoncé

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Rien que du bonheur

Même si, perso, je serais plus intéressé par un jeu dans lequel on flingue des chiens, des chats, voire des cochons d'inde à la chevrotine, il ne faut pas bouder ces petits plaisirs quotidiens qui s'offrent à vous : THQ Nordic vient d'annoncer le développement du jeu Way of the Hunter, un nouveau jeu de chasse prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.Vosu allez incarner un jeune chasseur qui a pris la carabine de son grand-père pour perpétuer la tradition, je cite, "de vendre de la viande de haute qualité".Vous allez explorer la nature, suivre les traces de gibier, et plomber le cul de ces enculées de bestioles. Parce qu'il faut bien l'avouer, buter du bambi, c'est plus sympa que de tuer encore du zombi ou du nazi.