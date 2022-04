- Dome Romantik deviens ''Dome Keeper'' !

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Rien à voire avec un dating sim de séquestration

Eh oui, petit jeu de Game Jam qui nous invite à explorer les profondeurs minières et les exploiter, le nouveau nommé Dome Keeper revient avec des graphismes améliorés pixel art, du contenu plus poussé mais toujours cet esprit indépendant grâce à la main du Studio Raw Fury et les allemands de bippinbits en parfaite collaboration.

Dome Keeper est un rogue-lite dans lequel nous devrons combattre des vagues d'ennemis tout en minant la planète. L'intensité va croissante et notre dôme demande de plus en plus de ressources, quitte à forer les entrailles de la terre pour le maintenir à flot.