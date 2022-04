- F1 22 : le nouveau jeu de formule 1 annoncé pour le 1er juillet

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On remet ça

Codemasters et Electronic Arts ont annoncé la sortie de F1 22 pour le 1er juillet prochain. Le nouveau jeu de Formule 1 proposera de revivre la saison en cours et d'y retrouver tous les circuits, tous les pilotes, toutes les écuries.Pour la première fois, des voitures hybrides seront proposées à la conduite. De nouvelles options de personnalisation de la voiture, mais aussi de réglages, seront proposées, avec notamment les options Immersives et Broadcast qui impactent les tours de formation, la voiture de sécurité et les arrêts au stand.La version Immersive ajoute des défis qui pourront récompenser (en cas de réussite) ou pénaliser (en cas d'échec) les joueurs, affectant ainsi leurs performances. La version Broadcast ajoute des cinématiques façon TV..Enfin, le jeu sera jouable sur Oculus Rift et HTC Vive sur PC.Ajoutez une IA adaptative pour les novices, des menus refaits, une maniabilité perfectionnée, plus de réglages... bref, plus de tout.