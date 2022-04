- Deadcraft : des zombies, du craft, de la survie et... du jardinage

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Savez-vous planter les genoux ?

Deadcraft est un nouveau RPG de survie développé par First Studio, à qui l'on doit le jeu Daemon X Machina, et édité par Marvelous. Le jeu est attendu pour le 19 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Deadcraft vous emmène dans un monde post-apocalyptique où les morts reviennent à la vie à cause d'un virus. Vous incarnez Reid, mi-humain, mi-zombie, donc pas tout à fait mort, mais plus tout à fait vivant, capturé par le leader des survivants humains pour subir expériences et tortures. Alors que vous vous échappez, vous jurez de vous venger. Pour ça, il va vous falloir une armée.Dans Deadcraft, vous pourrez planter des zombies. Des restes de corps qui reviendront à la vie sous forme de soldats. Vous devrez aussi récupérer des matériaux pour construire une "usine à zombies", et choisir de soit aider les survivants, soit les exploiter...Le jeu sera vendu 24,99 €.