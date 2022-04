- The Painted Bird : comme un air d'actualité pour ce film slave

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Prêt à verser des larmes ?

Disponible en exclusivité sur FILMO, The Painted Bird est un film tchèque, slovaque et ukrainien, réalisé par Václav Marhoul, avec Stellan Skarsgard, Udo Kier et Harvey Keitel. Un très beau casting. Un film choc qui a marqué les esprits, présenté à la Mostra de Venise en 2019.Il s'agit de l'adaptation du roman de Jerzy Kosinski, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, juif et orphelin, qui erre dans une Europe de l'Est dévastée par la Seconde Guerre Mondiale. Au fil de son périple pour survivre, il va croiser des personnes qui ne lui viendront pas toujours en aide, bien au contraire, et évoluer au milieu d'une violence indicible.Un film qui résonne étrangement, alors que la Guerre fait rage en Ukraine.Un film poignant, surtout, dont nous vous dévoilons ici la bande-annonce. Il ne vous laissera pas indifférent.